В Воронеже ищут 17-летнего Михаила Кузнецова

В Воронеже бесследно исчез подросток. 17-летний Михаил Кузнецов ушел из дома на улице Магнитогорской еще 8 января около 10:00 утра, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили волонтеры поискового центра «Регион 36» в ночь на 10 января.
Подросток ростом около 165−175 сантиметров, среднего телосложения. У него темные волнистые волосы длиной до плеч. В день пропажи, по информации добровольцев, он был одет в темную куртку (длина до колен), черные штаны и черную вязаную шапку. Обут в серые кроссовки.
Если вы видели Михаила или знаете, где он может находиться, волонтеры просят сразу позвонить по номерам:
