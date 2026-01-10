В Воронеже ищут 17-летнего Михаила Кузнецова

В Воронеже бесследно исчез подросток. 17-летний Михаил Кузнецов ушел из дома на улице Магнитогорской еще 8 января около 10:00 утра, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили волонтеры поискового центра «Регион 36» в ночь на 10 января.