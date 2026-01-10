Ричмонд
В Воронеже ищут 17-летнего Михаила Кузнецова

Подросток пропал без вести в Воронеже.

Источник: Национальный центр помощи - Воронежская область

В Воронеже бесследно исчез подросток. 17-летний Михаил Кузнецов ушел из дома на улице Магнитогорской еще 8 января около 10:00 утра, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили волонтеры поискового центра «Регион 36» в ночь на 10 января.

Подросток ростом около 165−175 сантиметров, среднего телосложения. У него темные волнистые волосы длиной до плеч. В день пропажи, по информации добровольцев, он был одет в темную куртку (длина до колен), черные штаны и черную вязаную шапку. Обут в серые кроссовки.

Если вы видели Михаила или знаете, где он может находиться, волонтеры просят сразу позвонить по номерам: 8 (900) 306−12−26 (добровольцы), 102 или 112 (полиция / экстренные службы).

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что в Воронеже завершились поиски 72-летней Нины Шаруды. Волонтеры Национального центра помощи в соцсетях коротко сообщили: «Найдена, жива».