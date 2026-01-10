В Калуге женщина убила знакомого перед Новым годом и спрятала тело в курятнике

Тело убитого 44-летнего мужчины нашли в курятнике.
В Калуге нашли тело 44-летнего мужчины, которого, как установили следователи, убили 31 декабря. Задержала женщина, обвиняемая по статье об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
«В январе 2026 года в Калуге на территории домовладения обнаружено тело 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении. По горячим следам обвиняемого найти не удалось, однако позже следователи нашли причастного к преступлению. Сотрудники СКР задержали ранее судимую женщину, которая скрывалась у знакомых в Калуге. Сейчас женщина ходится под стражей.
По версии следствия, 31 декабря обвиняемая три раза ударила молотком по голове мужчину. Он скончался из-за травм на месте. Тело после этого было спрятано в курятнике. Обвиняемая в ходе допроса признала вину.
