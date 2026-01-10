Дрон ударил по пассажирскому автобусу.
Вечером 9 января в районе хутора Григорьевка Белгородской области украинский ударный дрон атаковал гражданский пассажирский автобус. В результате происшествия пострадали четыре мирных жителей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«В Белгородской области боевики ВСУ атаковали пассажирский автобус. Четыре гражданских ранены», — написал политик в своем telegram-канале. Автобус принадлежал одному из местных предприятий. В результате попадания дрона двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения различной степени тяжести.
На место происшествия незамедлительно прибыли бойцы отряда «Орлан», которые эвакуировали пострадавших и доставили их в Волоконовскую центральную районную больницу. Там всем раненым была оказана необходимая медицинская помощь. Для дальнейшего лечения пациенты были переведены в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство получило значительные повреждения.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 10 января системы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников. Воздушные цели были нейтрализованы в небе над несколькими регионами, включая акватории Черного и Азовского морей, территорию Краснодарского края и Московской области, передает «Царьград».