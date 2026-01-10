В Белгородской области боевики ВСУ атаковали пассажирский автобус

На место происшествия незамедлительно прибыли бойцы отряда «Орлан», которые эвакуировали пострадавших и доставили их в Волоконовскую центральную районную больницу. Там всем раненым была оказана необходимая медицинская помощь. Для дальнейшего лечения пациенты были переведены в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство получило значительные повреждения.