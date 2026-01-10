Ричмонд
В Башкирии 14-летняя девочка решилась на аборт

Стало известно, каков возраст самых юных и зрелых женщин, сделавших аборт в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Башкирии поделилось данными о прерываниях беременности за 11 месяцев минувшего года.

Так, с января по ноябрь 2025 года к этой процедуре в республике прибегли более семи тысяч женщин. Уровень составил 7,6 прерываний беременности на тысячу жительниц детородного возраста. В ведомстве отметили, что этот показатель остался неизменным по сравнению с предыдущим, 2024 годом.

Согласно официальному ответу на запрос издания UfacityNews.ru, самой молодой пациентке, решившейся на аборт в прошлом году, исполнилось всего 14 лет. Самый зрелый возраст женщины, прервавшей беременность, составил 46 лет.

Ранее сообщалось, что в 2025 году самая юная мама в Башкирии также была 14-летней девушкой, родившей здорового доношенного малыша.

