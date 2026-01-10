В Башкирии 14-летняя девочка решилась на аборт

Так, с января по ноябрь 2025 года к этой процедуре в республике прибегли более семи тысяч женщин. Уровень составил 7,6 прерываний беременности на тысячу жительниц детородного возраста. В ведомстве отметили, что этот показатель остался неизменным по сравнению с предыдущим, 2024 годом.