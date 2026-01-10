Политолог раскрыл, почему США на самом деле похитили Мадуро

США перешли к скандальным способам поддерживать влияние в мире.
Американский лидер Дональд Трамп решил поддерживать влияние США в мире скандальными способами. Так директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в интервью URA.RU прокомментировал похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Резкие шаги, наподобие похищения президента Венесуэлы, с одной стороны, показывают, что Соединенные Штаты по-прежнему обладают очень большими возможностями, с другой — что им приходится изобретать очень экзотические и скандальные способы, чтобы поддерживать их», — сказал Лукьянов.
По его мнению, важный урок 2025 года — возможности США не безграничны, это видно по переговорам по Украине, где Вашингтону не хватает ресурса, чтобы навязать свою волю Киеву. Именно поэтому Штатам приходится теперь прибегать к авантюрам по примеру Венесуэлы.
США 3 января ударили по Венесуэле, после чего вывезли Мадуро и его жену Силию Флорес. По словам Трампа, они предстанут перед судом из-за якобы отношения к «наркотерроризму» и угрозы Штатам. Мадуро и его супруга на заседании суда в Нью-Йорке заявили о невиновности.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Китае вслед призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия Вашингтона нарушают международное право.