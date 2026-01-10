Политолог раскрыл, почему США на самом деле похитили Мадуро

По его мнению, важный урок 2025 года — возможности США не безграничны, это видно по переговорам по Украине, где Вашингтону не хватает ресурса, чтобы навязать свою волю Киеву. Именно поэтому Штатам приходится теперь прибегать к авантюрам по примеру Венесуэлы.