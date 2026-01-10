Кого и за что арестовали в Курганской области в 2025 году. Список

Самые громкие аресты в Курганской области 2025 года.
В течение 2025 года в Курганской области силовые структуры провели ряд масштабных спецопераций, завершившихся заключением под стражу их фигурантов. Наибольший общественный резонанс вызвали арест пяти предполагаемых участников организованного преступного сообщества в сфере агробизнеса, задержание и последующее заключение руководителей регионального управления ФССП, а также одного из бывших судей. Обзор наиболее знаковых арестов уходящего года подготовил корреспондент URA.RU.
Задержания после обысков в филиале госуниверситета.
В феврале в Лесниковском филиале Курганского государственного университета прошли обыски. Оперативные мероприятия были связаны с проверкой информации об организации незаконной миграции на базе вуза. Впоследствии следственные органы инициировали арест трех человек. Двое из них — молодые граждане Туркменистана: один ранее обучался в КГУ, второй прибыл для учебы в сельхозакадемии. Наибольшее внимание привлекло задержание третьей фигурантки — исполняющей обязанности руководителя академии Светланы Сажиной.
По версии следствия, педагог и управленец превысила должностные полномочия и участвовала в организации незаконной миграции группой лиц. Следователи полагают, что иностранные студенты, оформленные для обучения, фактически вместо посещения занятий работали. В частности, полтора десятка студентов из Туркменистана были выявлены на агрофирме депутата областной думы, при этом разрешения на трудовую деятельность в сельхозпредприятии у них не имелось.
В сентябре Сажину освободили из СИЗО, избрав ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Двое мигрантов по-прежнему находятся под стражей: по мнению следствия, они участвовали в привлечении и вербовке дешевой рабочей силы в регион под видом обучения. Расследование продолжается.
Арест пяти предполагаемых участников ОПС.
Еще в феврале начались задержания в рамках дела о незавершенных мелиоративных работах в Варгашинском округе. Первоначально под стражу были заключены местный фермер Атом Симонян и бывший чиновник муниципальной администрации Евгений Казаков. Спустя некоторое время Симонян был освобожден, а в следственный изолятор отправили крупного производителя хлеба и агрария Вардана Саргисяна.
По данным следствия, Саргисян, действуя совместно с группой лиц, получил гранты департамента АПК на проведение мелиорации земель, однако работы так и не были выполнены. В марте-апреле к числу арестованных присоединились еще двое фигурантов: экс-глава Половинновского округа, ныне агробизнесмен Армэн Хачатурян и бывший руководитель филиала «Управления мелиорации по УрФО» Валерий Потыльчак. Чиновников подозревают в согласовании и внесении в официальные документы заведомо недостоверных сведений о якобы проведенных мелиоративных работах.
Следствие квалифицировало действия фигурантов как умышленные и совершенные в рамках организованного преступного сообщества. К делам о мошенничестве и превышении должностных полномочий добавилось обвинение в участии в ОПС. В целях обеспечения возможного возмещения ущерба, размер которого следователи оценивают более чем в 12 млн рублей, суд наложил арест на имущество обвиняемых.
Первым из СИЗО был освобожден бывший чиновник Евгений Казаков: с июня он находится под домашним арестом. Остальные трое фигурантов смогли покинуть изолятор только в начале декабря. В отношении Саргисяна и Хачатуряна суд изменил меру пресечения на домашний арест, Потыльчаку ограничили свободу запретом определенных действий.
Чиновники, силовик и бывший депутат.
В марте силовые структуры провели в регионе две заметные операции, завершившиеся арестами. По подозрению в получении взятки был задержан бывший заместитель главы Кетовского округа Николай Бабкин. Кроме того, в городе Щучье под стражу был взят заместитель начальника местного отделения полиции, подполковник Дмитрий Порядин. Последнему инкриминируют превышение должностных полномочий при задержании молодого автовладельца-нарушителя в неслужебное время.
По данным следствия, Бабкин получил от предпринимателя 600 тыс. рублей. За эту сумму он якобы обещал содействовать в установке торгового павильона в Кургане. Непосредственно перед задержанием бывший замглавы успел покинуть администрацию Кетово. В октябре мера пресечения ему была изменена на домашний арест; материалы дела уже переданы в суд.
В отношении Порядина суд также смягчил меру пресечения до домашнего ареста в конце августа. Сейчас его уголовное дело рассматривается по существу. Полицейский в ходе судебных заседаний вину не признает.
В мае сотрудники силовых ведомств задержали начальника управления «Курганавтодор» в структуре регионального правительства Александра Гонцова. Сотрудники ФСБ провели обыски в учреждении, после чего руководитель был помещен в СИЗО. Следствие полагает, что он подписал документы на оплату выполненных работ на сумму 123 млн рублей, несмотря на то, что объемы фактически оказанных услуг не соответствовали указанным. В октябре Гонцова, которому вменяется превышение должностных полномочий, перевели из следственного изолятора под домашний арест.
Под стражу по ходатайству силовиков был отправлен и бывший депутат облдумы, предприниматель Андрей Шиншин, которого подозревают в пособничестве превышению полномочий. В октябре суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с уголовным делом, связанным с возведением насыпи в Притобольном округе, которую бизнесмен в срочном порядке строил в 2024 году. После оплаты 150 млн рублей по контракту были возбуждены несколько уголовных дел, и по одному из них Шиншин был арестован и до настоящего времени остается в СИЗО.
Опасные поджигатели.
Осенью правоохранительные органы задержали несколько человек, подозреваемых в поджогах. В конце октября сотрудники УФСБ в Кургане задержали двух подростков, которые, по версии следствия, подожгли релейный шкаф на железной дороге в районе жилого массива Заозерный. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте. Молодые люди были помещены в СИЗО по обвинению в попытке поджога с целью дестабилизации работы органов власти.
Спустя несколько дней в городе Далматово ранее судимый 40-летний мужчина ночью подошел к зданию местного отдела полиции и начал бросать в него бутылки с зажигательной смесью. После двух попыток он скрылся, однако был оперативно задержан сотрудниками УФСБ по горячим следам. В отношении него возбуждены уголовные дела, нарушитель заключен под стражу.
Арест руководства регионального УФССП.
Октябрь стал переломным моментом для управления судебных приставов по Курганской области: руководящий состав ведомства был сменен после того, как прежние начальники стали фигурантами уголовного дела и были арестованы.
Сотрудники Главного следственного управления СКР задержали в Кургане руководителя регионального управления ФССП Ирину Уварову и ее заместителя Дмитрия Леонова. Оба были этапированы в Москву, где им было предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. По информации источников редакции, руководители могли присваивать денежные средства, предназначенные для подчиненных. По ходатайству следствия Басманный районный суд Москвы избрал Уваровой и Леонову меру пресечения в виде заключения под стражу. В начале декабря срок ареста бывших руководителей был продлен.
Арест бывшего судьи.
Еще одним громким событием стало заключение под стражу бывшего председателя Юргамышского районного суда Валерия Козлова. Санкцию на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке по факту получения взятки следователи ГСУ получили летом. Согласно версии следствия, в 2020 году, занимая должность председателя Кетовского районного суда, Козлов за денежное вознаграждение мог способствовать освобождению из колонии особо опасного преступника, представившего фиктивное медицинское заключение. В октябре в доме бывшего судьи прошли обыски.
В ноябре квалификационная коллегия судей Курганской области лишила Козлова статуса судьи в отставке. После этого следственные органы добились разрешения на исполнение судебного решения о заключении его под стражу по предъявленному обвинению. В конце ноября экс-председатель был этапирован в СИЗО.
Возвращение в изолятор.
В начале декабря следователи регионального управления МВД добились повторного помещения в СИЗО одной из фигуранток дела о массовых автоподставах — Елены Камшиловой. В сентябре она и ее сестра Марина были освобождены из-под стражи и переведены под домашний арест. Однако Елена нарушила установленные ограничения: по данным следствия, она без документов управляла чужим автомобилем, выезжая в медицинское учреждение для прохождения лечения, не уведомляя об этом следователя.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и ужесточил меру пресечения, вновь отправив Камшилову в следственный изолятор до окончания установленного срока ареста. Сестер Камшиловых, по версии полиции, считают организаторами серии автоподстав на дорогах Кургана. Следствие утверждает, что они совместно с группой лиц намеренно создавали аварийные ситуации, после чего добивались выплат компенсаций от страховых компаний и других участников ДТП. Впервые в СИЗО скандально известные сестры были помещены в конце ноября 2024 года.
Арест экс-мэра под Новый год.
Бывший глава Макушинского округа Василий Пигачев был задержан сотрудниками следкома за несколько дней до конца года. Дома у него и в администрации прошли обыски. Мужчину обвинили в превышении полномочий должностным лицом.
По версии следствия, Пигачев передал без оплаты нежилое муниципальное здание своей супруге, зарегистрированной как глава КФХ — ущерб мог составить более 450 тысяч рублей. Также якобы экс-чиновник незаконно подписывал приказы о выплате себе самому материльной помощи и компенсаций за неиспользованный отпуск (около 470 тысяч). Суд отправил 30 декабря Пигачева под домашний арест.