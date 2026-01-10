Кого и за что арестовали в Курганской области в 2025 году. Список

Под стражу по ходатайству силовиков был отправлен и бывший депутат облдумы, предприниматель Андрей Шиншин, которого подозревают в пособничестве превышению полномочий. В октябре суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с уголовным делом, связанным с возведением насыпи в Притобольном округе, которую бизнесмен в срочном порядке строил в 2024 году. После оплаты 150 млн рублей по контракту были возбуждены несколько уголовных дел, и по одному из них Шиншин был арестован и до настоящего времени остается в СИЗО.