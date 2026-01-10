Ричмонд
В Красноярске пропал 38-летний мужчина со шрамом на голове

Он нуждается в медицинской помощи.

Источник: Соцсети

В Красноярске разыскивают 38-летнего Владимира Карчигашева. Об этом сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей».

Мужчина утром 2 января ушел из дома по адресу: Красноярск, ул. Ключевская. По данным волонтеров, 4 января его видели в районе ул. Дубенского.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, чёрные волосы, шрам на голове, иногда неразборчиво говорит. Был одет: серая вязаная шапка, чёрная куртка, серая водолазка, синие спортивные штаны с полосками по бокам, темно-серые ботинки на шнурках.

Всех, кому что-либо известно, просят сообщать по телефонам: 8 (391) 233−47−35 (полиция), 8−950−99−66−066 (волонтеры), 112.