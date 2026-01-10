Боец СВО обратился к Бастрыкину после избиения за отказ скидываться на воровской общак*

После ранения и лечения в госпитале боец приехал в отпуск к родителям в Кумертау. В местном клубе «Геометрия» к нему подошёл неизвестный по имени Стёпа и поинтересовался, почему он не переводит деньги с фронта некоему башкиру Артуру, помощнику смотрящего за городом Кохи. Вскоре к разговору подключились ещё несколько человек, включая Коху и Артура, после чего бойца жестоко избили.