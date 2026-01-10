Ричмонд
Боец СВО обратился к Бастрыкину после избиения за отказ скидываться на воровской общак*

Боец спецоперации записал видеообращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, пожаловавшись на жестокое избиение в ночном клубе в родном Башкортостане. Поводом, по его словам, стал отказ платить деньги в так называемый «общак» — воровскую кассу*, находящуюся под контролем некого башкира Артура.

После ранения и лечения в госпитале боец приехал в отпуск к родителям в Кумертау. В местном клубе «Геометрия» к нему подошёл неизвестный по имени Стёпа и поинтересовался, почему он не переводит деньги с фронта некоему башкиру Артуру, помощнику смотрящего за городом Кохи. Вскоре к разговору подключились ещё несколько человек, включая Коху и Артура, после чего бойца жестоко избили.

По словам военнослужащего, в нападении участвовали шесть человек. Он оказался в больнице с переломами четырёх рёбер и признался, что теперь не понимает, как сможет вернуться к службе после таких травм.

Военкор Дмитрий Стешин, опубликовавший видео, назвал произошедшее «скотством» и выразил надежду, что Следственный комитет даст правовую оценку действиям нападавших.

Ранее сообщалось, что прокуратура Республики Башкортостан помогла восстановить права родителей погибшего военнослужащего на получение разовой денежной компенсации.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

* Организация АУЕ признана экстремистской по решению Верховного суда.