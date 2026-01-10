Российский теплоход застрял во льдах Чукотки, но шанс есть: кого отправили на помощь

Ледокол приближается к теплоходу, застрявшему во льдах у поселка Беринговский на Чукотке. Работы по выводу судна планируется начать в воскресенье. Об этом заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Сообщение передает РИА Новости.
По данным ведомства, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Судно обеспечено провизией, ситуация остается стабильной. Сейчас решается практическая часть операции по освобождению теплохода из ледового плена.
«Ледокол где-то на подходе. Работы планируются на завтра, если ничего не изменится», — сказал собеседник агентства.
Напомним, теплоход застрял во льдах в Беринговом море 4 января 2026 года. Судно следовало с грузом угля в село Хатырка. Угрозы экипажу с самого начала не фиксировались. Фрахтователь занялся организацией буксировки. Ситуацию взяла на контроль транспортная прокуратура.