Российский теплоход застрял во льдах Чукотки, но шанс есть: кого отправили на помощь

Напомним, теплоход застрял во льдах в Беринговом море 4 января 2026 года. Судно следовало с грузом угля в село Хатырка. Угрозы экипажу с самого начала не фиксировались. Фрахтователь занялся организацией буксировки. Ситуацию взяла на контроль транспортная прокуратура.