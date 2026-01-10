Ричмонд
Подозреваемого в преступлении мужчину разыскивают в Иркутске

Неизвестный, находясь в подъезде жилого дома, мог совершить противоправные действия.

Источник: ГУ МВД

IrkutskMedia, 10 января. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» разыскивают мужчину возможно причастного к совершению преступления. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, неизвестный, находясь в подъезде жилого дома по улице Баррикад, мог совершить противоправные действия.

Оперативники выяснили, что к совершению данного преступления может быть причастен мужчина, запечатленный на фото. Правоохранители призывают подозреваемого самостоятельно явиться в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении мужчины, оперативники просят связаться по телефонам: 8 (3952)-21−36−00 и 8 (924) — 825−42−72.