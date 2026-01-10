Ричмонд
Выстрелы прозвучали ночью в селе в Мангистауской области

В ночь на 10 января 2026 года в селе Баскудук Мунайлинского района произошла стрельба. Есть пострадавший, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один выстрелил в другого и ранил его резиновой пулей в руку, пишет Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Обоих дебоширов доставили в изолятор. Возбуждено дело по статье УК РК «Хулиганство».

Уточняется, что при обыске по месту жительства задержанных полицейские обнаружили запрещенные препараты, а также дубинки и ножи. Все изъятое приобщено к материалам дела.

Предварительно, причиной ссоры стали долговые обязательства.

Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

