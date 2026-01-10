Лазурный автобус влетел в столб в районе метро «Академическая»

Ранее мы сообщили о том, что на Приморском шоссе в ДТП пострадали мужчина и ребенок, погиб водитель Mitsubishi. Предварительно, 47-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer совершил занос с выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Honda Stepwgn 38-летнего мужчины. Управлявший Mitsubishi скончался на месте, его 36-летний пассажир и ребенок из Honda госпитализированы в больницу с травмами.