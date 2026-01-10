В Днепропетровской области сто тысяч семей остались без света

Украинский телеканал «Общественное» ранее сообщал о перебоях со светом в ряде районов областного центра.
«Днепропетровская область: 100 тысяч семей — временно без света», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
В компании уточнили, что без электричества осталась часть жителей левого берега Днепра, а также частично Саксаганский и Покровский районы Кривого Рога.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.