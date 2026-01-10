Ричмонд
В Днепропетровской области сто тысяч семей остались без света

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сто тысяч семей остались без электричества в Днепропетровской области на Украине, сообщает в субботу украинский энергохолдинг ДТЭК.

Источник: © РИА Новости

Украинский телеканал «Общественное» ранее сообщал о перебоях со светом в ряде районов областного центра.

«Днепропетровская область: 100 тысяч семей — временно без света», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.

В компании уточнили, что без электричества осталась часть жителей левого берега Днепра, а также частично Саксаганский и Покровский районы Кривого Рога.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.

