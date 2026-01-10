Житель Красноярска украл женскую сумку из камеры хранения супермаркета. Случилось это в сентябре. Обратившаяся в полицию 80-летняя женщина рассказала, что оставила в боксе сумку, в которой были три тысячи рублей, документы и банка сгущенки.
Жулика нашли довольно быстро. Это местный житель 54 года, ранее судимый. По камерам наблюдения установили, как он вошел в магазин со своей сумкой и оставил ее у кассы. Затем подошел к камерам хранения, вырвал одну дверцу, прихватил содержимое, затем забрал свои вещи и спокойно ушел.
Когда полицейские пришли к нему домой, гражданин крепко спал и не смог объяснить свои действия. Похищенная сумка мирно лежала в коридоре — воришка даже не заглянул в нее. Имущество возвращено владелице, а уголовное дело по статье «Кража» передано в суд.