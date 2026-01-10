Житель Красноярска украл женскую сумку из камеры хранения супермаркета

Жулика нашли довольно быстро. Это местный житель 54 года, ранее судимый. По камерам наблюдения установили, как он вошел в магазин со своей сумкой и оставил ее у кассы. Затем подошел к камерам хранения, вырвал одну дверцу, прихватил содержимое, затем забрал свои вещи и спокойно ушел.