Под Новосибирском грузовой поезд травмировал 50-летнего мужчину

Вечером 9 января под Новосибирском на станции Инская грузовой поезд травмировал 50-летнего мужчину у остановочного пункта Гусиный Брод. Об этом сообщили в Telegram-канале «Транспортная полиция Сибири».
По предварительным данным, мужчина находился возле железнодорожных путей и получил травмы от элементов проходящего состава. Локомотивная бригада отметила, что при оказании первой помощи от пострадавшего ощущался сильный запах алкоголя.
Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, по итогам проверки будут приняты меры реагирования.