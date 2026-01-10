Ричмонд
Под Новосибирском грузовой поезд травмировал 50-летнего мужчину

Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 9 января под Новосибирском на станции Инская грузовой поезд травмировал 50-летнего мужчину у остановочного пункта Гусиный Брод. Об этом сообщили в Telegram-канале «Транспортная полиция Сибири».

По предварительным данным, мужчина находился возле железнодорожных путей и получил травмы от элементов проходящего состава. Локомотивная бригада отметила, что при оказании первой помощи от пострадавшего ощущался сильный запах алкоголя.

Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, по итогам проверки будут приняты меры реагирования.