Угарный газ унес жизни шести жителей Самарской области за праздники

В новогодние праздники, с 29 декабря по 8 января, в Самарской области произошло уже три случая отравления угарным газом. К сожалению, в результате погибли шесть человек, а еще трое попали в больницу. Этот вопрос обсуждали на оперативном штабе по газификации, который прошел под председательством Виталия Шабалатова.
«Главам муниципальных образований, управляющим компаниям, ТСЖ, ТСН, ГЖИ, газораспределительным организациям Самарской области дан ряд поручений», — прокомментировала пресс-служба регионального министерства энергетики и ЖКХ.
8 января на улице Аэродромной в Самаре от угарного газа пострадали годовалый мальчик и 30-летняя женщина, их отправили в больницу.
Самарцам напоминают, что для безопасности использования газового оборудования нужно не реже раза в год проводить его техобслуживание, регулярно проверять наличие тяги, работу вентиляционных каналов. Если вы почувствовали запах газа, если у вас появились такие симптом, как головокружение, тошнота, сонливость, шум в ушах, немедленно перекройте газовый кран, проветрите помещение, сообщите об этом в экстренные службы. Использовать в таких случаях электрооборудование — опасно!
В помещениях, где используется газовое оборудование, рекомендуют использовать сигнализаторы загазованности, а на пластиковых окнах — установить воздушные клапаны.
В декабре 2025 года в МЧС Самарской области сообщали, что с начала года угарным газом отравились 42 человека, в том числе 16 детей.