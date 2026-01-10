Угарный газ унес жизни шести жителей Самарской области за праздники

Самарцам напоминают, что для безопасности использования газового оборудования нужно не реже раза в год проводить его техобслуживание, регулярно проверять наличие тяги, работу вентиляционных каналов. Если вы почувствовали запах газа, если у вас появились такие симптом, как головокружение, тошнота, сонливость, шум в ушах, немедленно перекройте газовый кран, проветрите помещение, сообщите об этом в экстренные службы. Использовать в таких случаях электрооборудование — опасно!