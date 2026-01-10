Полиция провела рейды в барах Краснодара

Сотрудники полиции и Росгвардии провели очередной рейд в барах Краснодара. Правоохранители проверили 175 посетителей и работников ночных заведений. Не обошлось без штрафов. Один из охранников оштрафован за неповиновение, еще пять — за отсутствие лицензии на работу.