Полиция провела рейды в барах Краснодара

Сотрудники полиции и Росгвардии провели очередной рейд в барах Краснодара. Правоохранители проверили 175 посетителей и работников ночных заведений. Не обошлось без штрафов. Один из охранников оштрафован за неповиновение, еще пять — за отсутствие лицензии на работу.
«Они привлечены к административной ответственности, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
В рейде также участвовали сотрудники ДПС. Вместе с кинологами они проверили 36 автомобилей, водителям выписано 85 штрафов.