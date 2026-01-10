Ричмонд
Полиция провела рейды в барах Краснодара

В Краснодаре 5 охранников баров оштрафованы за работу без лицензии.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции и Росгвардии провели очередной рейд в барах Краснодара. Правоохранители проверили 175 посетителей и работников ночных заведений. Не обошлось без штрафов. Один из охранников оштрафован за неповиновение, еще пять — за отсутствие лицензии на работу.

«Они привлечены к административной ответственности, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В рейде также участвовали сотрудники ДПС. Вместе с кинологами они проверили 36 автомобилей, водителям выписано 85 штрафов.