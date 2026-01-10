Свердловская область попала в топ-5 по запросам в «ЛизаАлерт» на поиск пропавших

В отряде отметили, что не всегда получалось достичь положительных результатов в поисках, но были и «чудесные совпадения» в обстоятельствах. При этом протяженность треков на поисках почти достигла длины экватора. Так, за год живыми нашли 966 человек, погибшими — 93, найти не удалось 85 человек. Кроме того, удалось установить личности 11 человек, найти родственников у 75 пропавших, еще четыре заявки были отправлены в передачу «Жди меня». 81 заявка является неподтвержденной.