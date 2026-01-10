Аэропорт Внуково стабилизировал работу

«Международный аэропорт Внуково работает стабильно. Службы аэропорта Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта», — говорится в сообщении.
Как отметили во Внуково, на территории аэропорта проводится чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов, в том числе обеспечивается противообледенительная обработка воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту также предупредили о незначительном увеличении времени вылета. «Обстановка в терминале спокойная: скопления пассажиров и очередей нет», — добавили в сообщении.