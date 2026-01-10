Аэропорт Внуково стабилизировал работу

Как отметили во Внуково, на территории аэропорта проводится чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов, в том числе обеспечивается противообледенительная обработка воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов.