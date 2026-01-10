Ричмонд
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

В Ужурском округе Красноярского края произошло ДТП с участием микроавтобуса. Пострадало 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

На 110-м километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое 56-летний водитель автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом-цистерной, который двигался впереди в попутном направлении.

В момент аварии в автобусе находились 12 пассажиров. По предварительной информации, пять человек госпитализированы, среди них двое несовершеннолетних 11 и 16 лет. Шести пассажирам была оказана разовая медицинская помощь.

21 декабря в Удмуртии в результате столкновения школьного микроавтобуса и легкового автомобиля на автодороге Ижевск — Ува пострадали 14 человек, в том числе восемь детей. В салоне микроавтобуса находились дети и сопровождающие, в легковом автомобиле — четверо человек, включая ребенка и подростка.