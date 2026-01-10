В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии

«По команде НЭК “Укрэнерго” в городе введены аварийные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Власти добавили, что была остановлена работа систем водоснабжения, отопления и электротранспорта.
В пятницу киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания «Киевводоканал» сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.