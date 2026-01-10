На западе Тегерана задержали более 100 вооруженных участников беспорядков

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 11 мирных граждан, включая ребенка, и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности, прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.