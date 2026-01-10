В Иркутске нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП с участием семи авто

В Иркутске на улице Байкальской около двух часов дня столкнулись семь авто. Как сообщили в Госавтоинспекции города, 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимися впереди машинами в районе дома № 186.