В Иркутске нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП с участием семи авто

В Иркутске на улице Байкальской около двух часов дня столкнулись семь авто. Как сообщили в Госавтоинспекции города, 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимися впереди машинами в районе дома № 186.
— Проведенная процедура освидетельствования показала наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе у виновника, — поделились дорожные полицейские.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, однако повреждения получили все семь авто.
Госавтоинспекция Иркутска напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубым нарушением закона. За это нарушение водителю грозит административный штраф в размере 45 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.