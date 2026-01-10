В Крыму найдена убитой 17-летняя студентка

Альбина жила в селе Марьино и училась в Джанкойском профессиональном техникуме. 1 января она отметила одновременно и Новый год, и 17-летие. Недавно Альбина познакомилась с молодым человеком в одном из интернет-сообществ и после свидания 4 января пропала.