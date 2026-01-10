В Крыму найдена убитой 17-летняя студентка

Альбина жила в селе Марьино и училась в Джанкойском профессиональном техникуме. 1 января она отметила одновременно и Новый год, и 17-летие. Недавно Альбина познакомилась с молодым человеком в одном из интернет-сообществ и после свидания 4 января пропала.
По словам участников розыска из числа местных волонтеров, в течение суток обзванивались больницы, опрашивались жители Джанкойского района, ориентировки были размещены во всех людных местах.
Поиски Альбины не дали результата, недавно ориентировка была снята и поиск прекращен.
По нашим данным, Альбина найдена убитой недалеко от другого села того же района. Обстоятельства преступления и исчезновения студентки уточняются, официальной информации о преступлении пока не публиковалось.