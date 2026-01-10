Ричмонд
В Башкирии новорожденных в 2026 году чаще всего называют Амир и Амелия

Названы самые частые и редкие имена у новорожденных Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Реестр ЗАГС опубликовал статистику по именам, которые родители выбирают для своих новорожденных детей в 2026 году в Башкирии.

Согласно информации, среди мальчиков абсолютным лидером стало имя Амир: его получили семеро малышей. Далее в списке популярности идут Лев (шесть детей), Эмиль (пять), Михаил (четыре) и Александр (трое).

У девочек самыми востребованными оказались имена Амелия и Ева: каждое из них выбрали для пяти новорожденных. Чуть реже встречаются Мария, Анна и Мирослава — по четыре раза каждое.

Также в загсах назвали имена, которые пока остаются редкостью. Для девочек это Василиса, Ольга, Виктория, Азалия и Данна. Среди мальчиков мало распространены имена Леон, Айваз, Мирон, Даниэль и Айдар.

