В Воронеже возбудили уголовное дело на подростков за нападение в подъезде

СК завел дело о разбое после публикации видео с избиением мужчины в Советском районе.

Источник: Комсомольская правда

Следователи СК по Воронежской области начали расследование после появления 9 января в соцсетях скандального видео. На его кадрах было видно, как группа подростков избивает мужчину в подъезде жилого дома на улице Ключникова, 14к2 в Советском районе (Шилово). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 10 января.

Изначальная проверка переросла в дело по статье «Разбой» (ст. 162 УК РФ). Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают личности всех участников и выясняют детали случившегося.

Кстати, еще одна драка с участием несовершеннолетнего произошла в Воронеже 8 января. Местная жительница сообщила в отдел полиции № 8 о том, что в Романовском сквере на улице Куцыгина неизвестный мужчина ударил ее 13-летнего сына. В региональной прокуратуре уже начали проверку, а в медучреждении сообщили, что «подростку причинены телесные повреждения в области лица».