В Воронеже возбудили уголовное дело на подростков за нападение в подъезде

Кстати, еще одна драка с участием несовершеннолетнего произошла в Воронеже 8 января. Местная жительница сообщила в отдел полиции № 8 о том, что в Романовском сквере на улице Куцыгина неизвестный мужчина ударил ее 13-летнего сына. В региональной прокуратуре уже начали проверку, а в медучреждении сообщили, что «подростку причинены телесные повреждения в области лица».