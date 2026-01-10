В Ленинском районе 17-летний подросток сел за руль и попал в больницу после ДТП

В Ленинском районе Крыма 17-летний подросток сель за руль и стал виновником ДТП. Авария произошла накануне поздно вечером в селе Приозерное. Молодой человек выехал на дорогу на автомобиле ВАЗ 2115, владелец которого — 21-летний парень — сел в пассажирское кресло. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
— По предварительным данным, 17-летний подросток не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП, — сообщили в МВД.
В результате аварии несовершеннолетний и его пассажир были серьезно травмированы и в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.