В Ростовской области два хутора остались без света после атаки БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв — РИА Новости. Два хутора в Ростовской области остались без электроснабжения после налета дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП обесточены хутора Светлый и Волченский», — написал он в Telegram-канале.

Также в хуторе Белгородцев и поселке Углеродовском в нескольких частных домах выбило окна. В последнем осколки повредили две легковушки, добавил Слюсарь.

Чуть ранее он сообщил, что средства ПВО сбили беспилотники в Каменском и пяти районах области. Пострадавших нет.

