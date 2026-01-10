В Ростовской области два хутора остались без света после атаки БПЛА

«В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП обесточены хутора Светлый и Волченский», — написал он в Telegram-канале.
Также в хуторе Белгородцев и поселке Углеродовском в нескольких частных домах выбило окна. В последнем осколки повредили две легковушки, добавил Слюсарь.
Чуть ранее он сообщил, что средства ПВО сбили беспилотники в Каменском и пяти районах области. Пострадавших нет.
