Двойной обман: жительница Башкирии лишилась миллионов рублей матери

В Башкирии женщина стала жертвой мошенников, в результате чего лишилась 2,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в МВД по республике.
Афера произошла в Стерлитамакском районе в минувшую пятницу. Сначала 42-летней жительнице позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Мужской голос сообщил, что на ее имя пытаются оформить крупный кредит. Чтобы этого не произошло, якобы необходимо срочно перевести все свои деньги на «безопасный счет».
Этот обман не сработал. Однако спустя несколько часов женщине позвонил новый «специалист», на этот раз якобы из ФСБ. Он убедил ее, что деньги, которые она переводит, уходят на счета враждебных государств, и за это грозит уголовное дело. Для защиты от наказания требовалось снова перевести средства на специальный счет.
Под давлением этих угроз женщина не выдержала. Она взяла все накопления своей матери в размере 2,45 миллиона рублей и через банкомат перевела их по указанному номеру счета. Только вернувшись домой, она наконец осознала, что стала жертвой преступников.
