Двойной обман: жительница Башкирии лишилась миллионов рублей матери

Этот обман не сработал. Однако спустя несколько часов женщине позвонил новый «специалист», на этот раз якобы из ФСБ. Он убедил ее, что деньги, которые она переводит, уходят на счета враждебных государств, и за это грозит уголовное дело. Для защиты от наказания требовалось снова перевести средства на специальный счет.