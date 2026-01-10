Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TGRT: турецкого актёра Джана Ямана задержали в Стамбуле с наркотиками

Актёра Джана Ямана, исполняющего главную роль в турецком сериале «Эль Турко», задержали в Стамбуле по подозрению в хранении наркотиков. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Источник: Legion-Media

По данным телеканала TGRT, задержание произошло во время рейда турецкой полиции по ночным клубам города.

Вид наркотического вещества официально не раскрывается, вопрос о предъявлении обвинений пока решается.

Также сообщается, что в тот же день по аналогичному подозрению была задержана модель и телеведущая Мелиса Шахин.

Ранее в Турции задержали актёра сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгёра по делу о наркотиках.

Кроме того, в Италии в ходе масштабного антинаркотического рейда были задержаны сотни человек.