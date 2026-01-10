TGRT: турецкого актёра Джана Ямана задержали в Стамбуле с наркотиками

По данным телеканала TGRT, задержание произошло во время рейда турецкой полиции по ночным клубам города.
Вид наркотического вещества официально не раскрывается, вопрос о предъявлении обвинений пока решается.
Также сообщается, что в тот же день по аналогичному подозрению была задержана модель и телеведущая Мелиса Шахин.
Ранее в Турции задержали актёра сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгёра по делу о наркотиках.
Кроме того, в Италии в ходе масштабного антинаркотического рейда были задержаны сотни человек.