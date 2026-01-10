В Воронеже 25-летний водитель Kia насмерть сбил пешехода

В ночь на пятницу, 9 января, в Северном микрорайоне Воронежа произошла трагедия. Возле остановки «17-й квартал» у дома № 9 по улице Бульвар Победы под колеса автомобиля Kia Optima попал 41-летний мужчина, который переходил дорогу по «зебре». Иномаркой управлял 25-летний парень. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщили корреспонденту «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД 10 января.
ДТП, по данным ведомства, случилось в 03:09 ночи. Известно, что молодой человек ехал со стороны улицы 60-й Армии в направлении Маршала Жукова. В это время мужчина переходил дорогу на регулируемом участке дороги справа налево по ходу движения автомобиля.
— Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить все детали случившегося, — добавили сотрудники МВД.