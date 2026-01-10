В Воронеже 25-летний водитель Kia насмерть сбил пешехода

В ночь на пятницу, 9 января, в Северном микрорайоне Воронежа произошла трагедия. Возле остановки «17-й квартал» у дома № 9 по улице Бульвар Победы под колеса автомобиля Kia Optima попал 41-летний мужчина, который переходил дорогу по «зебре». Иномаркой управлял 25-летний парень. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщили корреспонденту «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД 10 января.