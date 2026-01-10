Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Феодосии сгорел жилой двухэтажный дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости Крым. В Феодосии в субботу произошел пожар в жилом двухэтажном доме, площадь возгорания составила 25 «квадратов». Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

«В Феодосии произошло возгорание в двухэтажном жилом доме на площади 25 квадратных метров. Оперативно были поданы стволы на тушение. Распространения огня на соседние дома не допущено. Пострадавших нет», — говорится сообщении ведомства.

В ликвидации пожара участвовало восемь огнеборцев и две спецмашины, уточнили в пресс-службе. Огонь был ликвидирован в 14:42.

Ранее на пожаре в Севастополе погибла пенсионерка. Также сообщалось, что в первые дни новогодних праздников пять человек были спасены на пожарах в Крыму.