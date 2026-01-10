В Феодосии сгорел жилой двухэтажный дом

«В Феодосии произошло возгорание в двухэтажном жилом доме на площади 25 квадратных метров. Оперативно были поданы стволы на тушение. Распространения огня на соседние дома не допущено. Пострадавших нет», — говорится сообщении ведомства.
В ликвидации пожара участвовало восемь огнеборцев и две спецмашины, уточнили в пресс-службе. Огонь был ликвидирован в 14:42.
Ранее на пожаре в Севастополе погибла пенсионерка. Также сообщалось, что в первые дни новогодних праздников пять человек были спасены на пожарах в Крыму.