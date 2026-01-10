Ричмонд
Первый гол Кузнецова помог уфимскому «Салавату Юлаеву» победить «Барыс»

Уфимский клуб взял верх над казахстанским «Барысом» в домашнем матче.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу в матче чемпионата КХЛ. Соперником уфимцев был «Барыс» из Казахстана, и встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Уфимцы быстро открыли счет: на второй минуте Егор Сучков реализовал передачу Евгения Кузнецова. «Барыс» сравнял счет во втором периоде.

В третьей двадцатиминутке Евгений Кузнецов забил свой первый гол за «Салават», а позже Максим Кузнецов установил окончательный результат.

