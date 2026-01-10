Движение на трассе Уфа — Оренбург под Салаватом восстановлено

На одном из участков федеральной автодороги в Башкирии вновь разрешили движение. Речь идет о трассе Р-240 «Уфа — Оренбург».
Ранее, из-за густого тумана, сильно ухудшившего видимость, был временно перекрыт отрезок пути от населенного пункта Новая Васильевка до города Салават. Автомобилистам приходилось пользоваться объездом через сам Салават.
Теперь, когда туманная дымка рассеялась, ограничения полностью сняли. В Главном управлении МЧС по РБ водителям пожелали внимательности на дороге и счастливого пути.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.