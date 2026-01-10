Челябинские полицейские задержали женщину-наркокурьера с десятком «посылок»

Запрещенное вещество дама планировала сбыть на территории Челябинска бесконтактным способом. Оперативники изучили местность, где была задержана подозреваемая, и обнаружили разложенные в тайники еще восемь свертков с аналогичным веществом. Общий вес изъятого составил около 36 граммов.
— По обстоятельствам покушения на незаконный сбыт наркотиков в отношении задержанной в отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, — сообщили в ведомстве.
Граждане могут сообщить информацию о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков в полицию по телефону 02 либо обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел.