Челябинские полицейские задержали женщину-наркокурьера с десятком «посылок»

Запрещенное вещество дама планировала сбыть на территории Челябинска бесконтактным способом. Оперативники изучили местность, где была задержана подозреваемая, и обнаружили разложенные в тайники еще восемь свертков с аналогичным веществом. Общий вес изъятого составил около 36 граммов.