Мошенничество по страховке на 30 тысяч евро: Житель Молдовы подстроил угон собственного автомобиля — суд вынес ему наказание

Молдаванин был приговорён к двум с половиной годам условного заключения после того, как инсценировал угон своей машины. Мужчина заявил, что автомобиль исчез в одном из населенных пунктов уезда Яссы, утверждая, что машина сломалась и ему пришлось оставить её на обочине. Через три дня, когда он вернулся, автомобиля на месте уже не было.
После подачи жалобы мужчина обратился в страховую компанию в Молдове, требуя возмещения по полису, который покрывал угон, на сумму 30 000 евро.
Однако полиция раскрыла обман: проверка ключей автомобиля показала, что один из них использовалась на следующий день после заявленного «угона», а машина проехала ещё 230 км. Суд признал мужчину виновным в введении органов правосудия в заблуждение и назначил ему условный срок на 2,5 года.
