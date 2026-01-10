Мошенничество по страховке на 30 тысяч евро: Житель Молдовы подстроил угон собственного автомобиля — суд вынес ему наказание

Молдаванин был приговорён к двум с половиной годам условного заключения после того, как инсценировал угон своей машины. Мужчина заявил, что автомобиль исчез в одном из населенных пунктов уезда Яссы, утверждая, что машина сломалась и ему пришлось оставить её на обочине. Через три дня, когда он вернулся, автомобиля на месте уже не было.