В Екатеринбурге пассажирский автобус въехал в столб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Автобус въехал в столб в Екатеринбурге, водителю стало плохо за рулем, пассажиров осматривают медики, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу вечером на перекрестке улиц Заводская и Крауля в столице Урала.

«По предварительным данным, водитель автобуса “НефАЗ”, двигаясь по маршруту движения “Мега — ЖБИ”, почувствовав недомогание, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры уличного освещения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медики осматривают водителя и девятерых пассажиров на наличие травм. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции по установлению обстоятельств ДТП.