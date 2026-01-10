В Екатеринбурге пассажирский автобус въехал в столб

«По предварительным данным, водитель автобуса “НефАЗ”, двигаясь по маршруту движения “Мега — ЖБИ”, почувствовав недомогание, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры уличного освещения», — говорится в сообщении.