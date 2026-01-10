В Екатеринбурге пассажирский автобус въехал в столб

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу вечером на перекрестке улиц Заводская и Крауля в столице Урала.
«По предварительным данным, водитель автобуса “НефАЗ”, двигаясь по маршруту движения “Мега — ЖБИ”, почувствовав недомогание, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры уличного освещения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что медики осматривают водителя и девятерых пассажиров на наличие травм. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции по установлению обстоятельств ДТП.