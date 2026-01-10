ДТП с автобусом едва не парализовало движение на улице Солнечной в Самаре

В Самаре 10 января на улице Солнечной столкнулись пассажирский автобус и легковушка. Как сообщали очевидцы, в ДТП недалеко от пересечения с 5-й Просекой попал автобус, который ехал по маршруту № 226.
Из-за этой аварии движение на улице Солнечной едва не парализовало полностью, так как столкнувшийся транспорт буквально перекрыл дорогу.
«Транспортные средства разъехались самостоятельно», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД России по Самарской области.
Судя по всему, ДТП обошлось без пострадавших. Сейчас серьезных заторов на этом участке дороги нет.