Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с автобусом едва не парализовало движение на улице Солнечной в Самаре

В Самаре столкнулись пассажирский автобус и легковушка.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 10 января на улице Солнечной столкнулись пассажирский автобус и легковушка. Как сообщали очевидцы, в ДТП недалеко от пересечения с 5-й Просекой попал автобус, который ехал по маршруту № 226.

Из-за этой аварии движение на улице Солнечной едва не парализовало полностью, так как столкнувшийся транспорт буквально перекрыл дорогу.

«Транспортные средства разъехались самостоятельно», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД России по Самарской области.

Судя по всему, ДТП обошлось без пострадавших. Сейчас серьезных заторов на этом участке дороги нет.