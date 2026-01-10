На «Шерегеше» у сотрудников бара выявили норовирус

«Начато эпидемиологическое расследование после поступления информации 7 января 2026 года, в ходе которого установлены 2 случая кишечной инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш. В первые часы от момента выявления заболевших в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе установлен этиологический агент — норовирус 2 генотипа. При лабораторном обследовании персонала кафе у четырех работников выявлен тот же возбудитель. Сотрудники немедленно отстранены от работы», — говорится в сообщении.