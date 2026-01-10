Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки техникума из Крыма

По данным нашего источника, подозреваемым оказался знакомый Альбины из «Дайвинчика» — некто Дмитрий П. 21-летний парень предложил ей покататься на своем минивэне, после чего во время общения между молодыми людьми вспыхнула ссора. Согласно базовой версии, молодой человек задушил девушку, а потом попытался избавиться от трупа. Тело Альбины было найдено в поле недалеко от села, где жил ее знакомый.