Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки техникума из Крыма

Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней студентки из Крыма задержан, рассказал «РГ» информированный источник.

Источник: Российская газета

Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма была найдена мертвой пропавшая несколько дней назад студентка местного профессионального техникума. Девушка познакомилась в сообществе «Дайвинчик» с земляком из соседней деревни, пошла с ним на свидание, после чего перестала выходить на связь.

По данным нашего источника, подозреваемым оказался знакомый Альбины из «Дайвинчика» — некто Дмитрий П. 21-летний парень предложил ей покататься на своем минивэне, после чего во время общения между молодыми людьми вспыхнула ссора. Согласно базовой версии, молодой человек задушил девушку, а потом попытался избавиться от трупа. Тело Альбины было найдено в поле недалеко от села, где жил ее знакомый.

Обстоятельства преступления и исчезновения девушки уточняются. Отметим, что официальных комментариев по поводу произошедшего пока не публиковалось.