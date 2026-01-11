В Омске машина сбила трех детей, которые перебегали дорогу

Инцидент произошел в 16.45 (13.45 мск) на пересечении улиц Хмельницкого и Масленникова в Омске. В полицию сообщили о ДТП с пострадавшими. Сотрудники выяснили, что 43-летний водитель ВАЗ-2112 сбил трех детей, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.