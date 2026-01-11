В Омске машина сбила трех детей, которые перебегали дорогу

ОМСК, 10 янв — РИА Новости. Автомобиль сбил троих детей в Омске, когда они перебегали дорогу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел в 16.45 (13.45 мск) на пересечении улиц Хмельницкого и Масленникова в Омске. В полицию сообщили о ДТП с пострадавшими. Сотрудники выяснили, что 43-летний водитель ВАЗ-2112 сбил трех детей, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.
«В результате происшествия медицинская помощь понадобилась пешеходам — мальчикам 2010 и 2013 годов рождения и девочке 2017 года рождения», — сообщили в пресс-службе.
Обстоятельства случившегося выясняются.