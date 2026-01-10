Снежный циклон «Фрэнсис» движется в сторону Уфы

Спасатели предупредили жителей Уфы о том, что в город надвигается непогода, вызванная циклоном «Фрэнсис». Ранее он принес обильные снегопады в Москву.
Синоптики прогнозируют, что в столице Башкирии также ожидаются сильные снегопады. Помимо снега, вероятны такие опасные явления, как гололед и густой туман, которые значительно ухудшат видимость и условия на дорогах.
Специалисты призывают горожан отнестись к прогнозу серьезно. Они советуют по возможности не планировать дальние поездки в ближайшее время и оставаться дома, особенно в последние дни новогодних каникул.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.