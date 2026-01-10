Власти Ирана заявили об убийстве еще 15 сотрудников полиции во время беспорядков

Массовые демонстрации в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резкого роста цен. Вечером 8 января беспорядки возобновились в Тегеране. Во время протестов, выяснил Time, в Иране погибли 217 человек. По подсчетам правозащитной организации HRANA, почти за две недели жертвами беспорядков в стране стали 65 человек.