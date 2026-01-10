Stromnetz Berlin: восстановление электросети Берлина займет несколько месяцев

3 января около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция не исключила версию поджога, которая позже подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан», которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении «обесточить власть имущих» и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что поджог был направлен против «имперского образа жизни».