Stromnetz Berlin: восстановление электросети Берлина займет несколько месяцев

«После восстановления электроснабжения в юго-западной части Берлина 7 января компания Stromnetz Berlin ввела в эксплуатацию и вторую временную высоковольтную линию. Это обеспечивает дополнительную безопасность электроснабжения в пострадавшем районе. Подключение было установлено в соответствии с планом без дальнейших перебоев в электроснабжении», — отмечается в заявлении.
При этом указывается, что обе временные линии будут оставаться в эксплуатации до восстановления первоначальной конфигурации сети. «Планирование уже ведется. Однако сами работы займут несколько месяцев», — констатировали в Stromnetz Berlin. Поджог, как пояснили в компании, причинил значительный ущерб.
3 января около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция не исключила версию поджога, которая позже подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан», которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении «обесточить власть имущих» и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что поджог был направлен против «имперского образа жизни».
Энергоснабжение ряда районов столицы ФРГ, прерванное из-за поджога подвесного кабельного моста, было восстановлено спустя пять дней. Сейчас ситуация стабильна. Всего на юго-западе столицы ФРГ пострадали около 100 тыс. человек. Ранее власти Берлина объявляли режим чрезвычайной ситуации, а расследование диверсии взяла на себя Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ, которая занимается расследованием особо тяжких преступлений, представляющих собой угрозу госбезопасности.