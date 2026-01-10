Бар Grelka в Шерегеше закрылся после массового отравления туристов

На горнолыжном курорте Шерегеш десятки туристов столкнулись с симптомами острой кишечной инфекции, предположительно, после посещения одного из местных кафе, пишет «Царьград». Пострадавшие жалуются на высокую температуру, боли в животе и слабость, из-за чего не могут покинуть свои номера. Владельцы заведения, временно закрытого на ремонт, отрицают причастность и заявляют об эпидемии ротавируса на всем курорте, проведя внутреннюю проверку и взятие проб.