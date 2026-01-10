Бар Grelka в Шерегеше закрылся после массового отравления туристов

Владельцы GRELKA закрывают бар на 7 дней для профилактических мероприятий.
Бар GRELKA объявил о временной приостановке работы минимум на неделю. Решение было опубликовано в официальном telegram-канале.
«Мы видим обращения гостей и относимся к ним максимально серьезно. Принято решение приостановить работу бара минимум на 7 дней, чтобы провести профилактические мероприятия и дополнительные проверки», — написал Бар GRELKA в свое telegram-канале.
На горнолыжном курорте Шерегеш десятки туристов столкнулись с симптомами острой кишечной инфекции, предположительно, после посещения одного из местных кафе, пишет «Царьград». Пострадавшие жалуются на высокую температуру, боли в животе и слабость, из-за чего не могут покинуть свои номера. Владельцы заведения, временно закрытого на ремонт, отрицают причастность и заявляют об эпидемии ротавируса на всем курорте, проведя внутреннюю проверку и взятие проб.