Украинцев взбесил маникюр жены Зеленского

Украинцы сочли демонстрацию маникюра жены Зеленского лицемерием.
Новый маникюр первой леди Украины Елены Зеленской стал предметом острой критики в украинских медиа и соцсетях на фоне масштабных блэкаутов в стране. Многие комментаторы увидели в этом символе неуместную демонстрацию роскоши в условиях, когда миллионы людей остаются без света и тепла.
На фоне массовых отключений электричества в украинских городах внимание блогеров и СМИ привлекло то, что жена президента сменила маникюр на кроваво-красный цвет, пишет Life.ru. Некоторые, в частности украинский блогер Анатолий Шарий, с сарказмом подчеркивали, что пока украинские города погружаются во тьму, главной новостью для СМИ становится маникюр Зеленской.
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди. Они напомнили ей прошлые сомнительные и спорные заявления. Украинцы восприняли такой шаг как лицемерие и удаление от простого народа.
Ранее власти Киева сообщили о проблемах с водоснабжением, подачей тепла и электричества. Киевский мэр Виталий Кличко призвал жителей экономить энергию и подтвердил повреждение важного объекта, пишет «Царьград». А президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад поставить на Украину новое оружие, отмечает MK.RU.