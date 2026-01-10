Украинцев взбесил маникюр жены Зеленского

На фоне массовых отключений электричества в украинских городах внимание блогеров и СМИ привлекло то, что жена президента сменила маникюр на кроваво-красный цвет, пишет Life.ru. Некоторые, в частности украинский блогер Анатолий Шарий, с сарказмом подчеркивали, что пока украинские города погружаются во тьму, главной новостью для СМИ становится маникюр Зеленской.