Двое жителей Белгородской области пострадали из-за детонации дрона ВСУ

Двое жителей села Новая Таволжанка в Белгородской области получили ранения в результате детонации украинского беспилотника. Об этом в субботу, 10 января, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
— Два мирных жителя пострадали от удара вражеского дрона. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия, — уточнил губернатор в Telegram-канале.
Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы «Орлана» и самообороны. У одного из местных диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины.
6 января обломок вражеского дрона также попал в одну из квартир жилого дома в Твери — в результате погиб человек. Ранения получили двое людей, их оперативно госпитализировали врачи.
Кроме того, недавно в результате удара дрона ВСУ по Судже пострадал настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Он получил слепые осколочные ранения лица и левой ноги.