Автобус с пассажирами врезался в столб в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Водитель общественного транспорта, почувствовав внезапное недомогание, не справился с управлением и врезался в фонарный столб, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Источник: Life.ru

По уточнённой информации от прокуратуры Свердловской области, водитель был доставлен в медицинское учреждение. Трое пассажиров обратились за медпомощью, двое из них госпитализированы. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют сотрудники ГИБДД, а районная прокуратура взяла дело на особый контроль.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем травмы получили 11 человек, включая двоих подростков. Дорожно-транспортное происшествие случилось в утренние часы 10 января на 112-м километре автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое.

