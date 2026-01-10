Автобус с пассажирами врезался в столб в Екатеринбурге

По уточнённой информации от прокуратуры Свердловской области, водитель был доставлен в медицинское учреждение. Трое пассажиров обратились за медпомощью, двое из них госпитализированы. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют сотрудники ГИБДД, а районная прокуратура взяла дело на особый контроль.