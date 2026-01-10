Ремонт электросетей Берлина после поджога займёт несколько месяцев

Сейчас в пострадавших районах работают временные системы, а 7 января запустили вторую резервную линию. Однако для полного возврата к нормальной работе сети потребуется длительный ремонт.
Напомним, в результате инцидента без электричества и частично без отопления остались около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий. Берлинская полиция уже возбудила уголовное дело в связи с умышленным поджогом, парализовавшим часть энергосистемы.
