Ремонт электросетей Берлина после поджога займёт несколько месяцев

Напомним, в результате инцидента без электричества и частично без отопления остались около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий. Берлинская полиция уже возбудила уголовное дело в связи с умышленным поджогом, парализовавшим часть энергосистемы.