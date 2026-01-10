Ричмонд
Ремонт электросетей Берлина после поджога займёт несколько месяцев

Восстановление электросетей Берлина после умышленного поджога займёт несколько месяцев. Оператор Stromnetz Berlin заявил, что повреждения от атаки слишком серьёзны, поэтому работы продлятся долго.

Сейчас в пострадавших районах работают временные системы, а 7 января запустили вторую резервную линию. Однако для полного возврата к нормальной работе сети потребуется длительный ремонт.

Напомним, в результате инцидента без электричества и частично без отопления остались около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий. Берлинская полиция уже возбудила уголовное дело в связи с умышленным поджогом, парализовавшим часть энергосистемы.

