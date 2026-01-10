«Снегурочки-стриптизёрши» шокировали родителей на детском шоу в Нижнем Тагиле

По словам посетителей детского шоу, в зале находилось много несовершеннолетних возрастом от 4 до 10 лет. Во время откровенного танца некоторые взрослые поспешили увести своих детей. На сцене так называемые «Снегурочки» задирали юбки, показывали зрителям своё нижнее бельё, подражали движениям из стриптиза. При этом возрастные ограничения на афишах отсутствовали, а программа позиционировалась как семейная.