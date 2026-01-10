«Снегурочки-стриптизёрши» шокировали родителей на детском шоу в Нижнем Тагиле

Танец Снегурочек на детском празднике. Видео © Telegram / Инцидент. Нижний Тагил.
«21.12.25 года в 12:00 дня мы, клюнув на рекламу, решили сходить всей семьёй в ГДТЮТ (ул. Красногвардейская, 15) на так называемое новогоднее семейное шоу “Кино ёлка” — делимся шокирующими кадрами», — рассказала одна из зрительниц изданию.
По словам посетителей детского шоу, в зале находилось много несовершеннолетних возрастом от 4 до 10 лет. Во время откровенного танца некоторые взрослые поспешили увести своих детей. На сцене так называемые «Снегурочки» задирали юбки, показывали зрителям своё нижнее бельё, подражали движениям из стриптиза. При этом возрастные ограничения на афишах отсутствовали, а программа позиционировалась как семейная.
